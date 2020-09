In viitor vom putea circula pe prima șosea care traverseaza Carpații. Autostrada Pitești-Sibiu are șanse mari sa devina realitate. Banii necesari construcției vor veni din fonduri europene. Comisia Europeana a anuntat, joi, ca a aprobat o investitie in valoare de 875,5 milioane euro de la Fondul de Coeziune pentru construirea primei faze a autostrazii Sibiu-Pitesti, […]