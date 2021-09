Stiri pe aceeasi tema

- Ce ar fi vorbit la telefon Florin Roman și deputatul AUR de Alba, Daniel Rusu, in contextul moțiunii. ”Nu mi-a promis nimic” Liderul AUR, George Simion, l-a acuzat pe deputatul de Alba, Florin Roman, ca l-ar fi sunat pe un parlamentar AUR pentru a-și retrage semnatura de pe moțiunea de cenzura impotriva…

- „Parlamentarii sunt sunați de membri ai echipei lui Florin Cițu și le promit lucruri”, declara liderul deputaților USR PUS, Ionuț Moșteanu: „Este inadmisibil, din punctul meu de vedere, sa faci astfel de lucruri”. „Parlamentarii sunt sunați sa-și retraga semnaturile. Sunt sunați de membri…

- Dupa ce ședinta pentru stabilirea calendarului moțiunii a fost reprogramata a doua oara din lipsa de cvorum in Parlament, liderul de grup al deputaților USR-PLUS, Ionuț Moșteanu, a scris pe Facebook ca „pare ca USL (n.red. partid din urma cu 10 ani, in care s-au unit PSD+UNPR+PNL) revine in forța”.„Din…

- Fostul ministru al Justiției și fost judecator CCR, Tudorel Toader, le transmite un mesaj liderilor coaliției de guvernare și arata faptul ca nu exista o schimbare de jurisprudența a Curții Constituționale, in ceea ce privește speța revocarii din funcție a Avocatului Poporului. ”De ce nu ne…

- Plenul reunit al Parlamentului a dezbatut și votat, ieri, moțiunea de cenzura a PSD intitulata „Romania ESUATA. Recordul fantastic al Guvernului Citu”, inițiata de 156 de deputați și senatori PSD. „Guvernarea PNL-USR-UDMR conduce economia Romaniei spre prapastie cu o viteza uluitoare si este momentul…

- Punctul de vedere al Senatului catre Curtea Constitutionala in cazul sesizarii parlamentarilor PSD de neconstitutionalitate a revocarii Renatei Weber din functia de Avocat al Poporului este de "inadmisibilitate" a cererii, a afirmat, luni, presedintele Senatului, Anca Dragu, potrivit Agerpres. "Avem…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a declarat marți, 22 iunie, ca liberalii, parlamentarii USR-PLUS și cei ai UDMR vor fi prezenti in Parlament cand se va dezbate motiunea de cenzura contra Guvernului Cițu, dar nu vor vota, pentru ca aceasta a fost decizia luata in coaliție.„Si la nivelul coalitiei, si…

- Curtea Constituționala a decis ca doua instanțe de judecata ale Curtii de Apel Chișinau și o instanța de judecata a Curții Supreme de Justiție au aplicat un articol de lege greșit in cazul lui Cristian Rizea (art. 71) privandu-l astfel dreptul de a candida și de a fi ales!Zilele urmatoare președintele…