Stiri pe aceeasi tema

- Servicii Publice Municipale Targoviște SRL, cu sediul in Targoviște, strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 11b, județul Dambovița și punct de lucru in Targoviște, Bd. Unirii, nr. 6, județul Dambovița, email: [email protected], va aduce la cunostința ca in data de 13 octombrie 2022 se vor executa operațiuni pentru…

- COMUNICAT Servicii Publice Municipale Targoviște SRL, cu sediul in Targoviște, strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 11b, județul Dambovița și punct de lucru in Targoviște, Bd. Unirii, nr. 6, județul Dambovița, Post-ul TARGOVIȘTE: Operațiuni de verificare a iluminatului public, pe 7 octombrie apare prima…

- Lidl Romania inaugureaza pe 10 octombrie doua magazine, unul in Targoviște, județul Dambovița și unul in Dorohoi, județul Botoșani. Odata cu deschiderea acestor doua magazine, s-au creat peste 50 de Post-ul Se deschide un nou Lidl in Targoviște apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- ‼️ Astazi (10 august) și maine (11 august) județul Dambovița se afla sub avertizare meteorologica pentru instabilitate atmosferica și ploi abundente! ???? In intervalul 10 august, ora 10:00 – 11 Post-ul Doua zile de instabilitate atmosferica pentru județul Dambovița! apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- In urmatoarele zile, valul de caldura se va extinde și va persista, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va depași pragul critic de 80 de unitați. Temperaturile Post-ul Patru zile cu temperaturi ridicate! COD GALBEN in județul Dambovița in intervalul 4-7 august!…

- Astazi (27 iulie) in intervalul orar 14:00 – 22:00, vor fi perioade cu averse torențiale, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii puternice (rafale de peste 80…90 km/h) și izolat Post-ul COD PORTOCALIU astazi (27 iulie) și maine (28 iulie) in județul Dambovița, pentru instabilitate…

- Astazi (27 iulie) in intervalul orar 14:00 – 22:00, vor fi perioade cu averse torențiale, frecvente descarcari electrice, intensificari ale vantului, vijelii puternice (rafale de peste 80…90 km/h) și izolat Post-ul COD PORTOCALOU astazi (27 iulie) și maine (28 iulie) in județul Dambovița, pentru instabilitate…

- Primarul comunei Tatarani, judetul Dambovița, Avand in vedere : – Prevederile art.133 alin.(1)si art.134 alin.1) lit. ”a” , alin.5) si art.135 alin.1) alin.3) si alin.4) din Ordonanța Post-ul Proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului local…