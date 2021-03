Se fac stocuri de medicamente pentru valul trei al pandemiei

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o perioada in care numarul cazurilor de COVID-19 scazuse seminficativ, spitalele sunt din nou pline. Beatrice Mahler, managerul Institutului „Marius Nasta”, este de parere ca Romania se confrunta deja cu valul trei al pandemiei de COVID-19. In ultimele zile a crescut numarul persoanelor infectate…

- Managerul Institutului ”Marius Nasta”, medicul Beatrice Mahler a precizat luni, la B1 TV , ca sectia de Terapie Intensiva a unitatii medicale „este plina in acest moment”, iar acest lucru si tulpina britanica, „care circula deja de ceva timp in Romania”, ii lasa impresia ca al treilea val pandemic a…

- In contextul in care toata Europa se pregatește de valul trei al pandemiei, dostul ministru al Sanatații crede ca nici Romania nu va scapa și, intre altele, se arata preocupat de evoluția pieței farma și a medicamentelor, poziționarea farmaciilor fața de actul medical și colaborarea farmaciștilor cu…

- Consilierul Andreea Moldovan a anunțat ca in martie și aprilie e posibil sa avem din nou o creștere a numarului de cazuri in spitale, iar secretarul de stat in Ministerul Sanatații a fost intrebat daca exista la minister un plan sau o strategie de gestionare a situației in cazul in care tulpinile noi…

- Cand s-a crezut ca suntem la un pas distanța de a caștiga lupta cu pandemia, caci a aparut vaccinul anti-coronavirus, acum Ministerul Sanatații vorbește despre valul trei de COVID-19. In aceasta situație, autoritațile anunța schimbari la nivel național.

- Transportul aerian este unul dintre cele mai afectate domenii de pandemia de Covid-19, astfel incat mulți piloți de linie au ajuns in situația de a se reprofila pentru a avea un loc de munca, potrivit TVR. In Elveția, mulți piloți au devenit mecanici de locomotiva, dupa un program de reconversie profesionala.…

- Medicul Cristian Oancea, directorul medical al Spitalului "Victor Babes" din Timisoara, sustine ca vaccinarea este singura arma impotriva pandemiei de COVID-19, informeaza Digi24.Al treilea val al pandemiei cu noile tulpini va ajunge si in Romania, insa actualul vaccin anti-COVID va fi eficient și in…

- Romanii sunt mai triști, mai furioși, mult mai anxioși și au un sentiment sporit de singuratate, toate fiind efecte directe ale pandemiei SARS-Cov-2, arata primul studiu din Romania despre despre impactul pandemiei asupra sanatații fizice și mintale a populației. Specialiștii care au realizat studiul…