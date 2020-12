Se fac selecții pentru o nouă pepinieră de manageri de școli și grădinițe Ministerul Educației organizeaza cea de-a 17-a selecție de directori de școli anul acesta, care se va desfașura pana pe 27 decembrie. Inscrierile se fac online. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean pentru Dolj sunt scoase la concurs 125 de locuri. In Dolj, mandatele managerilor in funcție cu concurs expira in buna parte incepand cu 10 ianuarie. Pe 28 decembrie se publica listele cu cei admiși Ministerul a publicat Ordinul de Ministru privind aprobarea Calendarului desfașurarii procesului de selecție a cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți in… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

