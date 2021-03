Stiri pe aceeasi tema

- Gigantul farmaceutic Merck si o companie americana au anuntat sambata progrese in dezvoltarea unui medicament administrat oral impotriva COVID-19: antiviralul lor in curs de testare a avut efecte pozitive in reducerea incarcaturii virale, noteaza AFP. „Stiind ca exista o nevoie neacoperita de tratamente…

- Varianta sud-africana de Covid-19 are denumirea științifica de B.1.351 sau 501Y.V2 și vineri a fost identificata pentru prima data in Romania. Varianta B.1.351 a fost identificata pentru prima data la mijlocul lunii decembrie in Africa de Sud, iar pana in prezent a fost depistata in aproape 50 de tari.…

- Pfizer și BioNTech au anunțat ca au inceput deja sa studieze daca o a treia doza de vaccin impotriva COVID-19 ar putea crește eficacitatea impotriva tulpinilor noi de COVID-19. Studiul este momentan restrans și va fi efectuat pe 144 de persoane, care au participat la studiile inițiale. Rezultatele acestui…

- Deși vaccinurile existente dau randament, specialiștii britanici anunța noi descoperiri. Conform presei de specialitate, medicamentul pentru artrita, Roche tocilizumab, reduce riscul de deces la pacienții cu COVID-19 sever. Roche tocilizumab, un nou medicament minune Medicamentul pentru artrita Roche…

- Se numeste EIDD-2801 si este un medicament antiviral care s-a dovedit ca poate inhiba replicarea SARS-CoV-2 la șoarecii cu imunodeficiența carora li s-a transplantat țesut pulmonar uman, scrie La Stampa, citata de Rador. Vezi și: Senatul SUA a decis ca procesul impotriva lui Donald Trump este…

- Totuși, cercetatorii spun ca forța sa de neutralizare a fost "lejer inferioara" impotriva unei alte variante sud-africane aparute recent, potrivit unei analize a plasmei de la 20 de persoane care au fost deja imunizate, relateaza EFE.Variantele SARS-CoV-2 aparute in Marea Britanie si Africa de Sud au…