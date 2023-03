Stiri pe aceeasi tema

- Tronsonul de cale ferata Craiova - Drobeta-Turnu Severin - Caransebeș, reabilitat cu 10,5 miliarde de lei. CFR SA a anunțat miercuri ca a transmis in SEAP documentațiile de atribuire pentru primele 3 loturi ale tronsonului de cale ferata Craiova - Drobeta-Turnu Severin - Caransebeș...

- CFR SA a anunțat astazi ca a transmis in SEAP documentațiile de atribuire pentru primele trei loturi ale tronsonului de cale ferata Craiova – Drobeta-Turnu Severin – Caransebeș, pentru achiziția publica a serviciilor de proiectare și execuție a lucrarilor de reabilitare. Valoarea totala estimata a contractelor…

- Pagubele materiale provocate in Turcia de seismul devastator din 6 februarie depasesc 100 miliarde de dolari, potrivit unui calcul sumar realizat de Banca Mondiala, ONU, Uniunea Europeana si guvernul turc, a indicat Programul Natiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), intr-un briefing de presa la sediul…

- „Cel mai important proiect strategic in infrastructura spitaliceasca din ultimii 30 de ani din Romania a fost aprobat! Am investit foarte multe ore de munca, alaturi de o echipa de profesionisti din Ministerul Sanatatii, pentru a ne asigura ca acest proiect va deveni realitate in urmatorii 3 ani. Ceea…

- Banca Mondiala a promis deja o finantare de aproximativ 1,8 miliarde de dolari pentru Turcia si ofera ajutoare pentru Siria, a spus el, in urma tragediei din 6 februarie, care a dus la moartea a peste 35.000 de oameni. ”Pentru Turcia, Banca Mondiala a angajat aproximativ 1,8 miliarde de dolari. Acest…

- Regiunea Vest are alocate, pe trei axe de finanțare din fonduri europene, peste 27 de miliarde de lei pentru investiții in domeniul feroviar, a anunțat ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, la Timișoara. Deocamdata este destul de inaintat proiectul reabilitarii caii ferate dintre Caransebeș și…

- Guvernul a imprumutat luni de pe pietele financiare internationale doua miliarde de euro prin redeschiderea unor emisiuni de obligatiuni, dupa ce in prima saptamana a anului a mai atras de la investitorii straini alte patru miliarde de dolari. Premiera celor doua iesiri pe pietele straina a fost dublata…

- Potrivit Companiei Nationale de Cai Ferate “CFR” SA, in sedinta de Guvern din 28 decembrie au fost aprobati indicatorii tehnico-economici pentru urmatoarele obiective de investitii: – Modernizarea/reabilitarea a 47 de statii de cale ferata din Romania – SRCF Constanta, 4 statii: Neptun hc, Costinesti…