- Astazi, intr-un cadru festiv, in prezența tutror șefilor de deconcentrate, a președintelui Consiliului Județean, a Primarului și nu in ultimul rand a prefectei Carmen Ichim, a avut loc ceremonia de investire in funcție a noului subprefect de Buzau, generalul Lucian Foca. Ședința a fost condusa de Teodor…

- Doua femei din județul Buzau cresc peste 400 de caini și 200 de pisici, spre disperarea localnicilor. Sutele de animale se afla in gospodariile a doua buzoience din comuna Cernatești și creeaza de ani de zile disconfortul celorlalți locuitori. Aceștia se plang ca sunt nevoiți sa suporte atat mirosul…

- Autoritațile județului Buzau au declanșat o ancheta dupa ce a fost semnalata o posibila poluare a raului Sarata, in dreptul stațiunii Monteoru. Indicii in acest sens sunt prezența unor pești morți, culoarea inchisa a apei și un miros fetid degajat de aceasta. O persoana a sesizat sambata existența unor…

- La sediul Consiliului Județean, primarii din județ au participat, astazi, la o instruire privind modul de acțiune la primele semne ale bolii care a facut ravagii in opt județe. Prefectul Buzaului, Carmen Ichim, președintele Consiliului Județean, Petre Emanoil Neagu și directorul adjunct executiv al…

- Astazi, in prezenta managerului Spitalului Judetean Buzau, presedintele Consiliului Judetean a anuntat ca s-a finalizat licitatia si s-a semnat contractul pentru reabilitarea Blocului Operator al Spitalului Judetean Buzau. „Noua investitie pe care o face Consiliul Judetean in Spitalul Judetean de Urgenta…

- In urmatorii zece ani, Biblioteca Județeana „Vasile Voiculescu” din Buzau va funcționa in cladirea centrului comercial Galleria Mall din Unirii Nord. Societatea care administreaza mall-ul a caștigat licitația organizata de Consiliul Județean, oferind cele mai bune condiții și cel mai convenabil preț.…

- "Proiectul a fost demarat in anul 2009 si iata ca nici in ziua de astazi nu suntem gata, desi Ministerul si-a onorat toate obligatiile pe care le-a avut catre autoritatea publica locala. Domnul primar ne-a dat asigurari ca, pana la sfarsitul toamnei, partia o sa fie finalizata. Asteptam, dar o sa…

- Podul metalic de la Maracineni va fi redeschis in 30 august, a anuntat, luni, prefectul de Buzau, Carmen Ichim. Prefectul judetului Buzau a dat asigurari luni ca "lucrarile sunt in grafic". "In...