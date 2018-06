Se fac nscrieri: Premii de 50.000 de dolari pentru startup-uri fondate de femei

Stiri pe aceeasi tema

- Samsung a creat un fond de investitii de 150 de milioane de dolari, prin care vrea sa finanteze startup-uri din domeniul inteligentei artificiale (AI). Compania este interesata de firme aflate la inceput de drum pentru prime runde de investitii si finantari de tip seed.

- Simona Halep s-a calificat pentru a treia oara in finala turneului de la Roland Garros, performanta care o va aduce intre primele opt jucatoare din lume cu cele mai mari premii din tenis si aproape de Top 10 in clasamentul sportivelor cu cele mai multe saptamani pe locul I WTA.Halep are in…

- Apetitul oamenilor pentru proiectele blockchain pare sa fie in continua crestere, drept dovada fiind cele peste 4 miliarde de dolari stranse de catre un startup cu sediul in Insulele Caymen prin intermediul a ceea ce am putea numi "cel mai mare...

- Visa lanseaza un program de investitii de 100 milioane de dolari și ofera conectare rapida si taxe mai mici pentru a ajuta startup-urile fintech aflate intr-un stadiu incipient sa se dezvolte.

- Guvernul din Coreea de Sud lanseaza un program de finantare pentru startup-urile din intreaga lume, prin care acestea pot obtine finantari de pana la 100.000 de dolari. Singura conditie este sa fie dispuse sa incerce si piata din Asia, in special pe cea din Coreea.

- Learning Machine, startup-ul care a dezvoltat impreuna cu Massachusetts Institute of Technology (MIT) un sistem de plasare a diplomelor academice pe blockchain a obținut investiții in valoare de 3 milioane de dolari.

- Valoarea companiei Space Exploration Tehnologies (Space X), detinuta de miliardarul american Elon Musk, a atins aprozimativ 25 de miliarde de dolari, dupa noua runda de finantare, potrvit Bloomberg, citat de News.ro. Averea antreprenorului a crescut considerabil dupa aceasta evaluare a startup-ului…

- Tinerii din Romania, cu idei de afaceri, se pot inscrie online la faza naționala a Venture Cup, o competiție internaționala de startupuri care are loc in Danemarca in anul 2018, la care o echipa de antreprenori poate caștiga premii de pana la 25.000 de dolari, au anunțat organizatorii.