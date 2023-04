Administrația Bazinala de Apa Someș-Tisa – Sistemul de Gospodarire a Apelor Maramureș organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a functiei contractuale de execuție, vacante, de electrician, la Formația Ferneziu. Condiții de studii: Absolvent al unei școli profesionale, liceale sau a unui curs cu diploma de calificare in meseria de electrician. Vechime in munca: 0 Constituie avantaj: – Disponibilitate la deplasari in teren, intervenții, participarea la acțiuni specifice in afara orelor de program. 05 mai 2023, ora 12.00: termenul limita de depunere a dosarelor;…