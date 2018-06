Se fac lucrari pe Autostrada Soarelui (A2 Bucuresti – Constanta)

Stiri pe aceeasi tema

- Pe Autostrada 2 Bucuresti – Constanta, traficul rutier este restrictionat pe sensul catre Bucuresti, pe prima banda, si pe sensul catre Constanta, tot pe prima banda, din cauza unor lucrari de reparatii la carosabil, anunta Centrul Infotrafic al Politiei Romane.

- Coloana de masini pe Autostrada Soarelui in zona localitatii Sarulesti, unde au loc lucrari la carosabilCirculatia se desfasoara cu dificultate, in coloana, pe sensul spre Capitala al Autostrazii Bucuresti - Constanta, in zona localitatii Sarulesti, unde au loc lucrari la carosabil, anunta…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane a anunțat la ora 19.10 ca pe Autostrada A2 Bucuresti – Constanta, la kilometrul 49, in zona localitatii Sarulesti, pe sensul de mers catre Capitala, se circula in conditii de aglomeratie, in zona lucrarilor la partea carosabila, de pe prima…

- Traficul este restricționat, azi, pâna la ora 19.00, pe Autostrada Soarelui, atât pe sensul catre București, cât și pe sensul catre Constanța, din cauza unor lucrari, anunța Centrul Infotrafic. Pâna la ora 19.00, pe Autostrada A2 București – Constanța, din cauza unor…

- In perioada 2 – 6 mai, 57 de persoane care circulau pe autostrazi au primit sanctiuni contraventionale pentru depasirea vitezei regulamentare cu mai mult de 50 km/h. Pe autostrada A1, Deva – Nadlac, 18 soferi au fost inregistrati circuland cu viteze cuprinse intre 183 km/h si 203 km/h. Pe…

- Un eveniment rutier cu urmari serioase la adresa integritatii unei persoane a avut loc joi dupa-amiaza, pe Austrada 2, cea care leaga Capitala de Constanta. Un autoturism s-a rasturnat, pe banda a doua, la kilometrul 180 al Autostrazii, pe sensul catre Constanta, din cate s-a anuntat din directia Centrului…

- O tanara de 25 de ani a fost grav ranita și a fost nevoie de intervenția elicopterului SMURD, in urma unui accident pe Autostrada A2. Circulația a fost inițial oprita, iar ulterior s-a reluat cu dificultate. Potrivit centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane, accidentul a avut…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe A2 Bucuresti - Constanta, intre kilometrii 144 si 212 si pe A4 Ovidiu -Agigea, circulatia rutiera se desfasoara ingreunat, din cauza cetii care a redus vizibilitatea intre 50 si 100 de metri.