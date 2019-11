Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, susține ca votul de la alegerile prezidențiale a insemnat o decontare a gafelor partidului din ultimii 3 ani. Mai mult, Fifor arata ca Iohannis a ajuns sa fie considerat raul cel mai mic de catre electorat.Citește și: BOMBA - Liviu Dragnea NU a fost…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, a afirmat, duminica seara, ca nu trebuie sa se discute acum despre o eventuala plecare a Vioricai Dancila de la conducerea formatiunii. "O sa avem o analiza in partid pentru ca este absolut normal fiecare partid dupa alegeri sa faca analize, sa discute...", a…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, susține ca in interiorul PSD se va face o analiza și nu exclude ca Viorica Dancila se fie mazilita de la șefia partidului.”Ramane de vazut. Deocamdata trebuie sa ne ocupam de numaratoare și dupa aceea vom discuta despre orice alte lucruri. Vom avea cu…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, susține ca nici macar cei din opoziție nu-și doresc trecerea moțiunii de cenzura, de aceea vor fi voturi și de la PNL impotriva moțiunii. Fifor considera ca cei din opoziție nu au niciun plan ulterior caderii Guvernului și nici nu ar fi de acord cu Ludovic…

- Mihai Fifor, secretarul general al PSD, a dat de pamant cu „ciorna” guvernului pe care liderii „opozitiei” se screm sa o conceapa, desi nimeni din PNL nu vrea sa intre la guvernare cu adevarat. Fifor ii ironizeaza grav pe Facebook: „Circula „pe surse” o așa-zisa ciorna a guvernului propus de opoziție.…

- Klaus Iohannis este candidatul pentru care au semnat cei mai multi cetateni ai Romanei – peste 2.200.000. Este un semnal de sprijin cat se poate de serios pentru prezidentiale. Presedintele Iohannis are, de departe, prima sansa. Nu doar toate sondajele o spun ci, iata, si acest test…

- "Astazi m-am intalnit cu Viorica Dancila. Am discutat cu presedintele PSD despre situatia partidului. Despre tradari, tradatori si complicitati. Am analizat impreuna care sunt adversarii PSD si care sunt posibilii aliati. Si am inteles amandoi ca suntem inconjurati de dusmani fara mila si lipsiti…