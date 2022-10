Stiri pe aceeasi tema

- Admitere in școlile de poliție, sesiunea octombrie-decembrie 2022: Ce trebuie sa știe candidații. Documente Inspectoratele județene de poliție organizeaza recrutarea și selecția candidatilor pentru admiterea in cadrul unitatilor de invatamant postliceal din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea…

- Peste 2800 de locuri scoase la concurs in scolile de politie, jandarmerie, politie de frontiera si pompieri, in sesiunea octombrie – decembrie 2022. Inscrierile se pot face pana la data de 4 noiembrie 2022. Locurile pentru scolarizare scoase la concurs sunt repartizate dupa cum urmeaza: – Scoala de…

- Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” din Cluj-Napoca va scoate la concurs 300 de locuri, dintre care 3 pentru romi și 3 pentru alte minoritați, in sesiunea octombrie-decembrie. Cererile de inscriere se pot face pana la data de 4 noiembrie 2022. A fost aprobat calendarul concursului de admitere…

- Daniel Harpa este perceput de multa lume si chiar si de catre adversarii politici ca un om cu care se poate comunica, cu care se poate construi. Este, o spun prietenii, colaboratorii, o persoana comunicativa, uneori poate in exces, dar prefera sa discute un lucru și sa-l lamureasca decat sa-l lase…

- Un barbat a fost arestat preventiv pentru 30 zile, dupa ce a fost prins in flagrant in timp ce primea bani pentru a-și exercita influența pe langa funcționari ai Ministerului de Interne, pentru a facilita admiterea unui copil la Școala de Agenți de Poliție ”Vasile Lascar” Campina. Pentru suma de 3.500…

- "In data de 30 septembrie a.c., la propunerea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Buzau, Tribunalul Buzau a emis mandat de arestare preventiva pentru o perioada de 30 zile fața de o persoana cercetata sub aspectul savarșirii infracțiunii de trafic de influența. In fapt,…

- Probele teoretice și practice ale concursului pentru ocuparea a patru posturi vacante la Serviciul Permise auto Suceava va avea loc la sfarșitul acestei saptamani, la Școala de Agenti de Politie "Vasile Lascar" de la Campina.Prefectul de Suceava, Alexandru Moldovan, a declarat joi ca dupa ...

- Doi jandarmi - cei mai buni dintre cei buni: locul I pe podium - la prima editie a Campionatului de Conducere defensiva al Ministerului Afacerilor Interne! Timp de doua zile s-a desfasurat pe motodromul Scolii de Agenti de Politie "Vasile Lascar" Campina, Campionatul de Conducere defensiva al M.A.I.,…