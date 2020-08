Stiri pe aceeasi tema

- Rail Baltica este un proiect de construcție a unei magistrale feroviare de mare viteza in Europa. Calea Ferata va porni din Berlin și va trece prin Varșovia, Kaunas, Vilnius și Riga, pana la Tallinn, unind in acest fel Germania și Polonia cu țarile Baltice. Noua cale ferata urma sa fie lansata…

- Liber la munca in Germania. Reuters: Cea mai mare economie a UE relaxeaza conditiile pentru angajatii sezonieri europeni Germania va relaxa de saptamana viitoare restrictiile pentru angajatii sezonieri, aplicate pentru incetinirea raspandirii coronavirusului, a declarat o sursa guvernamentala de la…

- Guvernul Germaniei intentioneaza sa prelungeasca restrictiile de calatorie impuse cetatenilor din afara Uniunii Europene si din afara Spatiului Economic European pana pe 31 august, afirma surse guvernamentale de la Berlin citate de agentia DPA si de cotidianul Die Zeit.

- Cinci copii romani de la o școala din Germania au fost confirmați ca infectați cu noul coronavirus. Micuții sunt din cinci clase diferite la o școala primara dintr-un sector al capitalei Berlin, dar trei dintre ei sunt membrii aceleiași familii unde și doi adulți au COVID.

- Autor: Stelian ȚURLEA O carte despre „vremuri hidoase și salbatice”, ale carei eroine sunt mai multe „femei mature și tovarașe de suferința, legate nu prin apartenența la vreun grup, partid sau credința, ci prin realitatea momentului, prin voința comuna a de a supraviețui urmatoarelor ore, urmatoarelor…

- Chipul lui, devenit familiar in toata Germania, a aparut pe un afis in centrul Munchenului (sudul Germaniei) in compania lui Josef Mengele, medicul nazist de la Auschwitz, supranumit "Ingerul mortii" pentru experimentele sale asupra detinutilor. "Aveti incredere in mine, sunt medic!", indica legenda…

- Premierul L. Orban a avut, convorbire telefonica cu cancelarul A. Merkel Cancelarul Gemaniei, Angela Merkel. Foto: Arhiva. Prim-ministrul Ludovic Orban a avut ieri o convorbire telefonica cu cancelarul german Angela Merkel, la inițiativa înaltului oficial german, discuțiile vizând…

- Vlad Draghicescu (corespondența speciala) Cotidianul german de mare tiraj “Bild” a relatat, luni (25 mai), ca studiul realizat de Christian Drosten, directorul Institutului de Virusologie din cadrul spitalului Charite din Berlin este ”complet greșit”. Acest lucru este grav, de vreme ce lucrarea publicata…