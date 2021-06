Se fac angajări masive la stat! Guvernul a pregătit deja actul normativ Personalul Casei Naționale de Pensii Publice va fi suplimentat cu 1.000 de posturi, incadrate in categoria funcțiilor contractuale, pe perioada determinata, care vor fi ocupate in urma unui proces de recrutare prin concurs, in condițiile legii, dintre care, 800 funcții vor fi din categoria celor cu studii de licența sau echivalenta, iar 200 din categoria celor cu studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat, se arata intr-un proiect de Ordonanța de Urgența privind unele masuri din domeniul pensiilor publice ce va fi discutat in ședința de guvern de azi.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

