Stiri pe aceeasi tema

- Cateva zeci de antreprenori americani au infruntat sanctiunile dure ale SUA si cea mai grava criza economica a Cubei din ultimele decenii pentru a participa, incepand de miercuri, la o conferinta la Havana, care se concentreaza pe noul sector privat si care vizeaza stimularea relatiilor dintre cele…

- Firmele din Romania angajeaza peste 20.000 de oameni. Se cauta persoane fara studii superioare. De fapt, potrivit datelor furnizate de Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca, peste 42.000 de locuri de munca sunt disponibile pentru romani, și cele mai multe dintre acestea sunt pentru muncitori…

- Agenția Naționala de Imbunatațiri Funciare cauta oameni serioși care sa faca lucrari de intreținere și reparații in amenajarile de imbunatațiri funciare din cadrul filialelor teritoriale – lucrari a caror valoare totala a fost estimata la 1.214.406,51 lei și care sunt defalcate pe 4 loturi, dintre care…

- Curent Metal face angajari in aceasta perioada. Societatea comerciala vizeaza sa iși mareasca echipa și in cadrul departamentului mentenanța și are nevoie de colegi noi la partea de electrica, mecanica și automatizare pentru liniile de producție. Curent Metal are nevoie in aceasta perioada de: -ingineri;…

- Potrivit unui sondaj recent realizat de BestJobs, aproape 80% dintre tinerii studenți romani au de gand sa se angajeze in timpul studiilor. Dintre aceștia 46% vor sa se angajeze in domeniul pe care il studiaza, in timp ce pentru aproape 44% nu conteaza domeniul, ci doar sa iși asigure independența financiara. „Cu…

- Guvernul condus de Nicolae Ciuca are in vedere cresterea pensiilor și salariilor in 2023. Fondurile ar urma sa fie prinse in bugetul de stat pentru anul viitor, pe care Executivul a inceput deja sa il construiasca.

- Un leopard care a scapat din captivitate și terorizeaza locuitorii unui oraș din sudul Indiei a reușit sa declanșeze un scandal politic in țara. Forțe impresionante au fost mobilizate pentru a prinde animalul, insa de mai bine de 27 de zile nimic nu pare sa dea roade, relateaza BBC.

- Manastirea de la Nicula este locul unde lume din toate paturile sociale ajunge pentru a cere iertare Sfintei Fecioare. Acolo merg oameni de stat, oameni simpli, dar și vedete autohtone de pe TikTok.O frumoasa blonda din Turda, devenita vedeta pe TikTok, a ajuns la Nicula, dupa ce tocmai a bifat Untoldul.…