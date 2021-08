Se fac angajări la stat. Condițiile de angajare pentru cele 1.000 de posturi scoase la concurs Veste buna pentru toți cei care iși cauta un loc de munca. Guvernul Romaniei a hotarat suplimentarea personalului caselor județene de pensii cu 1.000 de posturi, pentru a putea recalcula toate pensiile din țara noastra. Suplimentarea cu peste 1.000 a numarului de posturi din cadrul caselor județene de pensii e prevazuta intr-un proiect de OUG ce a fost adoptat joi de Guvern. El stabilește ca suplimentarea posturilor e valabila pe o perioada limitata de timp, respectiv pana la data de 31 decembrie 2022. Cei interesați de ocuparea acestor posturi trebuie sa știe ca acest lucru se va face prin concurs.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

