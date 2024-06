Se fac angajări la SIE. Condițiile cerute pentru viitorii agenți secreți Vești bune pentru cei care sunt in cautarea unui loc de munca. Serviciul de Informații Externe (SIE) anunța ca face angajari, pentru care cer mai multe condiții clare. Au nevoie de oameni pe posturi de spioni și cunoscatori de rusa, chineza, germana sau araba. Locuri disponibile la SIE Serviciul de Informații Externe (SIE) anunța recrutarea […] The post Se fac angajari la SIE. Condițiile cerute pentru viitorii agenți secreți appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

