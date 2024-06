Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul Strategiei energetice a Romaniei confirma semnalele trase, in mod repetat, de ziarul Național. Dezechilibrele cauzate de variațiile energiei solare și eoliene provoaca abateri ale frecvenței de funcționare a sistemului și declanșari in cascada ale liniilor electrice. Acestea pot conduce la…

- Primaria Municipiului Chișinau informeaza ca in zilele de 17-18 iunie 2024, va fi limitat temporar accesul persoanelor in anumite locuri publice din capitala. Masura este luata de poliție, in contextul vizitei oficiale in Republica Moldova a E.S. dl. Sergio MATTARELLA, Președintele Republicii Italiene,…

- In zilele de 17-18 iunie 2024, va fi limitat temporar accesul persoanelor in anumite locuri publice din capitala, noteaza Noi.md. Masura este luata de poliție, in contextul vizitei oficiale in Moldova a președintelui Italiei, Sergio Mattarella, care va vizita Guvernul și Parlamentul de la Chișinau.…

- Miercuri, 29 mai 2024, va fi limitat temporar accesul persoanelor in anumite locuri publice din capitala, noteaza Noi.md. Masura este luata de poliție, in contextul vizitei oficiale in Republica Moldova a lui Antony Blinken, Secretar de Stat al Statelor Unite ale Americii, care va vizita Guvernul și…

- Miercuri, 29 mai 2024, va fi limitat temporar accesul persoanelor in anumite locuri publice din capitala, noteaza Noi.md. Masura este luata de poliție, in contextul vizitei oficiale in Republica Moldova a lui Antony Blinken, Secretar de Stat al Statelor Unite ale Americii, care va vizita Guvernul și…

- Guvernul finlandez a anunțat ca va prelungi masura privind inchiderea graniței sale cu Rusia pana la o noua notificare. Granița este inchisa de la finalul anului trecut. Decizia a fost luata pentru a opri migrația in creștere, potrivit Mediafax.

- Primaria Municipiului Chișinau informeaza ca miercuri, 03 aprilie 2024, va fi limitat temporar accesul persoanelor in anumite locuri publice din capitala. Masura este luata de poliție in contextul vizitei oficiale in Republica Moldova a E.S. dl Alexander De Croo, Prim-ministru al Regatului Belgiei.…

- Romania, Bulgaria și Letonia sunt singurele țari din Uniunea Europeana care nu au luat nicio masura de reducere a consumului de energie in ultimii doi ani, de la izbucnirea crizei din acest sector, arata o analiza realizata de Asociația Energia Inteligenta. In plus, facturile romanilor sunt plafonate…