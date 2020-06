Se extinde supravegherea video în Craiova Se extinde supravegherea video in Craiova. Primaria vrea sa știe tot ce se intampla in principalele locuri publice din oraș, așa ca a scos la licitație un studiu de fezabilitate (SF) pentru un sistem performant de supraveghere video. De data aceasta sunt vizate unitațile de invațamant, piețele publice, parcurile, gradinile și locurile de recreere, dar și locurile de joaca. „S-a luat aceasta decizie pentru a crește gradul de siguranța al cetațenilor, dar și pentru a-i depista și sancționa pe cei care comit fapte de vandalism. Nu de puține ori ne-am trezit cu distrugeri ale unor parți de mobilier… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

