- Din 17 ianuarie incep lucrarile de extindere a Școlii Generale nr. 30. Unitatea de invațamant ar trebui sa fie transformata pana 2023. Vor fi modernizate cele trei corpuri de cladire existente și vor fi construite doua corpuri noi, cu 16 sali de clasa. Valoarea totala a proiectului depașește 24 de milioane…

- Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor și Infrastructurii, s-a aflat joi la Craiova și a criticat stadiul la care se afla lucrarile pe Tronsonul I al Drumului Expres Craiova Pitești. Chiar daca este cel mai mic tronson, de 17,7 kilometri, se pare ca lucrurile merg cu incetinitorul. Mai puțin de…

- Guvernul a alocat 54 de milioane de lei, joi seara, pentru Colterm, suma care ajuta compania de termoficare din Timișoara sa funcționeze pana la finalul anului. Primarul Dominic Fritz a mulțumit celor implicați in rezolvarea solicitarii municipalitații, dar liberalii nu au ratat ocazia sa-i „taxeze”…

- Consilierul PSD Radu Țoanca il acuza pe primarul Dominic Fritz de populism, in legatura cu situația Colterm. Acesta spune ca edilul incearca sa iși ascunda eșecul din toate domeniile de activitate, aruncand praf in ochii timișorenilor cu economiile facute pentru a mai susține cateva zile, din punct…

- Viceprimarul Ruben Lațcau a anunțat ca circulația auto pe Calea Buziașului a fost reluata in regim normal incepand de ieri. Lucrarile nu sunt, insa, finalizate complet, urmand ca șantierul sa fie inchis inainte de finalul acestui an. „Azi s-a deschis circulația pe calea Buziașului. Așa cum am promis,…

- Șase firme au fost selectate pentru proiectarea și execuția lotului2, secțiunea E și finalizarea secțiunii D a autostrazii Lugoj-Deva. Miercuri, 27 octombrie 2021, CNAIR SA a finalizat procesul de evaluare a candidaturilor depuse in cadrul procedurii de atribuire Proiectare și execuție lucrari pentru…

- Primarul Dominic Fritz a anunțat ca, incepand din 25 octombrie, E.On va intrerupe furnizara de caz catre Colterm, compania care asigura incalzirea și apa calda pentru aproximativ 50.000 de gospodarii și instituții din Timișoara. „Parcurgem o perioada extrem de grea din cauza exploziei prețurilor la…

- Fara spor. Așa se lucreaza de luni intregi in Parcul Civic. In data de 23 iulie, viceprimarul Ruben Lațcau ne declara ca dupa semnarea unui act adițional la contractul cu firmele care reabiliteaza Parcul Civic, acestea au la dispoziție 20 de zile sa finalizeze lucrarea, altfel vor primi penalizari.…