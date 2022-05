Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Turda, Matei Cristian: ????????8⃣A fost depus proiectul pentru achiziția de mijloace de transport public – autobuze electrice in cadrul parteneriatului Turda – Calarași – Moldovenești – Tureni prin

Astfel, continuam demersurile incepute in cadrul POR 2014 -2020 privind asigurarea unui serviciu eficient de transport public de calatori și imbunatațirea condițiilor pentru utilizarea modurilor...

Zilele trecute o delegație clujeana a fost prezenta in Norvegia intr-un schimb de experiența. Din delegație au facut parte reprezentanți ai administrației locale și județene printre care și primarița...

- Transport public local de persoane cu autobuze electrice, la Ocna Mureș. Proiect finanțat prin PNRR Administrația locala a orașului Ocna Mureș continua atragerea de investiții prin fonduri nerambursabile. Recent a fost depusa o documentație pentru dotarea transportului public local de persoane cu trei…

De ani buni, ni se tot prezinta ca "se fac pași" (evident, toți foarte importanți!) pentru realizarea legaturii din DN1 la Autostrada A3, in zona Tureni, care ar rezolva problema scoaterii traficului...

Vor incepe in curand lucrarile la infrastructura rutiera a comunei Calarași, un motiv de bucurie pentru locuitorii care doresc sa aiba parte de toate facilitațile. Pentru acest an administrația...

- ​3.188 de cazuri de COVID-19 si 32 de decese, dintre care unul anterior, au fost raportate in ultimele 24 de ore in Romania. S-au efectuat 25.065 teste RT-PCR si antigen efectuate, gradul de pozitivare este de 12.71-. In total, pana astazi, 7 martie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 2.771.449…

Luni, 28 februarie 2022, s-au implinit trei ani de cand a fost inaugurat Biroul Unic al Serviciilor Publice, destinat exclusiv lucrului cu publicul din Municipiul Turda. Din 2019 pana in prezent au...