- Direcția de Sanatate Publica Buzau anunța 10 focare active de Covid 19 in județul Buzau. Intre acestea 10 sunt și cateva focare noi. Este vorba despre Spitalul de Boli Cronice Smeeni, unde au fost confirmate cu Sars Cov 2 șase persoane, Școala gimnaziala nr. 1 Ramnicu Sarat, unde au fost confirmate…

- Un nou focar de Covid-19 a fost declarat de Direcția de Sanatate Publica in județul Suceava. Purtatorul de cuvant al DSP Suceava, Gabriela Bancila, a declarat, vineri, ca la Registrul Auto Roman-reprezentanța Suceava, dintr-un efectiv de 29 de angajați sunt pozitivi 12. Este pozitiv inclusiv șeful ...

- 45 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus au fost inregistrate in județul Alba in ultimele 24 de ore. Informațiile au fost transmise de Direcția de Sanatate Publica Alba, miercuri, 23 septembrie. In total, de la inceputul pandemiei in județul Alba au fost inregistrate 1574 cazuri de coronavirus.…

- Sapte angajati ai Directiei de Sanatate Publica Prahova au fost diagnosticati cu noul coronavirus, patru dintre ei desfasurandu-si activitatea la call center iar alti doi fiind supervizori la acest departament. Activitatea de call center-ul DSP Prahova a fost redusa, urmand a fi reorganizata.Depistarea…

- Direcția de Sanatate Publica Buzau anunța ca astazi a fost inregistrat decesul unei paciente in varsta de in varsta de 80 de ani, care a fost depistata cu Covid 19. Ea se prezentase la UPU a Spitalului Județean de Urgența Buzau cu simptomatologie respiratorie severa și a fost confirmata ca fiind infectata…

- Situație critica la Caminul pentru persoane varstnice ”Sfinții Constantin și Elena” din comuna buzoiana Costești. Ieri, Direcția de Sanatate Publica Buzau a anunțat ca a declarat focar de Covid in azil, dupa confirmarea a 11 imbolnaviri. Intre timp, inca șase persoane au fost depistate cu coronavirus…

- Probleme la o fabrica de confecții din Sibiu, dupa ce zeci de angajați au fost testați pozitiv cu noul coronavirus, informeaza site-ul sibiu100.ro.Prefectura Sibiu a aflat despre aceasta situație și a emis un comunicat de presa: "Va informam ca la o intreprindere de confecții din municipiul Sibiu au…