- Meteorologii au emis primul Cod roșu de canicula- disconfort termic și val de caldura greu de suportat- din aceasta vara. Cupola de caldura va afecta județe din sudul țarii, sambata și duminica, iar Codul roșu se va extinde și va cuprinde inclusiv Capitala. O avertizare Cod galben de caldura a fost…

- Meteorologii au emis primul cod roși de canicula, disconfort termic și val de caldura greu de suportat din aceasta vara. Cupola de caldura va afecta județe din sudul țarii, sambata și duminica, iar codul roșu se va extinde și va cuprinde inclusiv Capitala.

- Meteorologii au emis noi avertizari Cod galben si Cod portocaliu si anunta ca valul de canicula continua joi si vineri, cu temperaturi ce pot ajunge la 39 de grade, iar noaptea nu coboara sub 20 de grade. Zeci de oameni au ajuns deja la spital, mai ales ca temperaturile resimțite in marile orașe sunt…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis joi, 20 iunie, avertizari cod galben și portocaliu de canicula, care vizeaza cea mai mare parte din țara. In București, vremea va fi, de asemenea, caniculara.Incepand de astazi, 20 iunie, de la ora 10.00 și pana sambata, 22 iunie, la aceeași ora, meteorologii…

- Meteorologii au emis marți, 11 iunie, o avertizare cod galben de vijelii ce vizeaza jumatate din țara, pana diseara. In același timp, sunt in vigoare doua alerte cod portocaliu și galben de canicula, care vizeaza zeci de județe din Moldova, Oltenia, Muntenia și Dobrogea, pana maine dimineața, 11 iunie.Primul…

- Meterologii anunta vant puternic si ploi, in cea mai mare parte a tarii, pana vineri seara. In zonele montane, rafalele vor depasi 90 de kilometri la ora. In Bucuresti, vremea se va incalzi, iar temperaturile maxime vor ajunge pana la 24 de grade.Meteorologii precizeaza ca de miercuri, ora 10:00, si…