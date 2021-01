Stiri pe aceeasi tema

- Campania naționala de vaccinare impotriva COVID-19 se extinde. Potrivit unei hotarari de Guvern care urmeaza sa fie adoptata miercuri, in etapa a doua, vor fi incluse și alte categorii de angajați, in special din instituții publice, persoane cu dizabilitați și persoane fara adapost, anunța Digi24. Potrivit…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a semnalat diferenta de taxe pentru viza ce permite dreptul la munca pe teritoriul Regatului Unit atat partii britanice, cat si la nivel european si "a transmis argumentele pertinente care sa fundamenteze continuarea dialogului pe aceasta tema", arata un comunicat…

- VALORILE STATULUI DE DREPT In urma aparitiei in spatiul public a mai multor luari de pozitie cu privire la statul de drept, garantarea drepturilor fundamentale si calitatea actului de justitie in Romania, Asociatia Victimelor Accidentelor de Circulatie - AVAC Romania transmite urmatorul comunicat: In…

- Plenul CSM a avuzat negativ, cu 11 voturi la 6, propunerea legislativa a ministrului Catalin Predoiu, prin care se incearca reintroducerea SRI in anchetele penale. Propunerea legislativa urmeaza sa fie dezbatuta la Senat, care este Camera decizionala. Propunerea a fost avizata negativ de Consiliul…

- Politic Patru ani de mandat in cifre/ Senatorul Eugen Pirvulescu a luat cuvantul in plen de 119 ori și și-a trecut in cont 44 de inițiative legislative noiembrie 18, 2020 16:16 Vicelider al Grupulului parlamentar al Partidului National Liberal și membru in Comisia pentru munca, familie si protectie…

- Administrația Naționala a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale – Unitatea Teritoriala 430, cu sediul in satul Șinca Veche, str. Extravilan nr. 1, comuna Șinca, județul Brașov, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a funcției contractuale de execuție, vacante,…

- Cum a ingropat PNL societatea civila in birocratie Liga Studenților (LS IAȘI) solicita Guvernului sa modifice prin ordonanta de urgenta legea nr. 129/2019 de transpunere a directivei europene privind prevenirea și combaterea spalarii banilor și finanțarii terorismului, in sensul de a elimina obligatia…

- Autor: Publicat: 12 Septembrie, 2016 - 08:44 Petru ROMOȘAN Gestiunea politica a crizei sanitare e contestata, de multe ori violent, peste tot in Europa si in intreaga lume. Au trecut opt luni de la lockdown-ul din martie si, iata, vine noiembrie si lucrurile se inrautatesc dramatic. Masurile restrictive…