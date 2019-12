Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prin care sunt eliminate supra-acciza la carburanti si supra-impozitarea contractelor part-time de la 1 ianuarie 2020.

- Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a publicat nivelul accizelor aplicabil in anul 2020. Acestea au crescut, iar asta se va reflecta in prețuri, informeaza Hotnews. Astfel, un plin de benzina va fi mai scump și cu 5 lei, iar creșterea prețului la carburanți antreneaza o majorare in lanț a costurilor…

- Ministerul Finantelor Publice a publicat nivelul accizelor aplicabil in anul 2020, care cresc cu nivelul inflatiei. Potrivit prevederilor Codului fiscal nivelul accizelor armonizate, cu excepția țigaretelor, precum și nivelul accizelor nearmonizate, se actualizeaza cu creșterea prețurilor de consum…

- Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a publicat nivelul accizelor aplicabil în anul 2020. Acestea au crescut, iar asta se va reflecta în prețuri. Contactat de HotNews.ro, Adrian Bența, consultant fiscal, care a spus ca un plin de benzina fara plumb de 40 de litri va crește crește cu 3-4 lei,…

- Direcția de Servicii Publice a Primariei Bistrița iși propune sa se plimbe in urmatorii ani cam de peste un milion de euro. Atat a alocat direcția pentru achiziționarea de motorina și benzina. Banii provin, evident, din bugetul local. O direcție subordonata Primariei Bistrița, Direcția de Servicii Publice,…

- Dat fiind faptul ca nu ducem lipsa de automobile in Romania, in special in Capitala, prețul carburanților ne intereseaza pe toți. Cat a ajuns sa coste litrul de benzina? Prețul carburanților, in Romania. Cat este un litru de benzina? Subliniem faptul ca prețul difera in funcție de fiecare stație peco…

- Prețul la pompa la cea mai solicitata benzina Premium-95 a scazut in medie cu 50 de bani, la 18,47 lei per litru, iar motorina s-a ieftinit cu 30 de bani pana la o medie de 16,32 lei per litru.