Stiri pe aceeasi tema

- In cea de-a șaptea zi de la izbucnirea razboiului in Ucraina, ingrijorarea persista atat in randul ucrainenilor, cat și al lumii intregi. Vin informații noi, de la o ora la alta, despre situația din Ucraina. Iar pe Twitter au aparut imagini impresionante, cu o mare de oameni ieșiți un drum din Enerhodar.…

- Zeci de oameni au fost ucisi si alte sute au fost raniti dupa ce orasul Harkov a fost bombardat de artileria rusa. Discutiile purtate la nivel inalt dintre Ucraina si Rusia au stagnat. Nu au fost inregistrate progrese in procesul de negociere. Presedintele francez, Emmanuel Macron incearca persuasiv…

- Gigantul rus Gazprom a anuntat duminica ca exporturile ruse de gaze naturale catre Europa, via Ucraina, continua normal, fiind in linie cu cererile clientilor, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Federația Internaționala de Judo (IJF), condusa de austriacul de origine romana Marius Vizer, a anunțat duminica, printr-un comunicat, suspendarea prședeintelui rus Vladimir Putin din funcțiile de președinte de onoare al și de ambasador al IJF, in contextul invaziei din Ucraina, informeaza ebihoreanul.ro.„In…

- Europa sancționeaza Rusia din cauza crizei din Ucraina. Uniunea Europeana, acționand in tandem cu Statele Unite și Marea Britanie, spera sa franeze Moscova prin pastrarea unor sancțiuni mai mari pentru viitorul apropiat. Cu toate astea, masurile anunțate nu se ridica la nivelul opțiunilor disponibile,…

- Rusia a inceput atacul asupra Ucrainei, la ordinul dat de Vladimir Putin la ora 5:00 dimineața a Romaniei, pe 24 februarie. In Kiev, dar și alte orașe din Ucraina se aud alarme, iar președintele a instituit legea marțiala, ceea ce inseamna ca armata a preluat controlul in locul administrației civile…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au scazut luni, dupa ce presedintele american Joe Biden a acceptat sa discute cu presedintele rus Vladimir Putin despre Ucraina in cadrul unui summit, transmite Bloomberg.

- "Fac apel la concetatenii rezervisti sa se prezinte la birourile de incorporare. Astazi am semnat decretul de mobilizare generala", a declarat Denis Pusilin intr-o inregistrare video.Anuntul a fost facut in contextul "cresterii spectaculoase" a incalcarilor armistitiului din estul Ucrainei, raportata…