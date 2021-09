Se dublează numărul curselor școlare Primaria Targu Mureș impreuna cu Transport Local S.A. a lansat Cursele Școlare, inca la inceputul noului an școlar, in urma cu o saptamana. In cadrul proiectului pilot la orele dimineții și pe anumite linii circula doua autobuze in tandem, unul dintre ele destinat exclusiv pentru transportul elevilor și insoțitorilor catre școli, iar cel ce-al doilea, pentru publicul larg. Pe baza feedback-ului... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

