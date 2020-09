Se drogau in vazul lumii In dupa amiaza zilei de marti, o patrula de jandarmerie, aflata in serviciu de patrulare pe strada Careiului din municipiul Satu Mare, a observat intr-un parc doi tineri care stateau la o masa și fumau. In fața lor, aveau un plic din care iși confecționau țigari. La solicitarea jandarmilor de a prezenta documentele de identificare, […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Sursa articol si foto: satmareanul.net

Stiri pe aceeasi tema

