Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe (MAE), Bogdan Aurescu, a declarat ca Romania se afla pe ultima suta de metri privind inființarea unui centru euro-atlantic pentru reziliența, atat de importanta și necesara atat la nivelul Uniunii Europene (UE), cat și la nivelul NATO. „Ne confruntam cu tot mai multe vulnerabilitati,…

- Comisia Europeana propune un nou cod de culori pentru a descuraja calatoriile non-esențiale in interiorul UE, dupa aparitia noilor tulpini COVID si numarul mare de infectari in statele europene. Zonele cu incidența de peste 5 cazuri la mia de locuitori ar trebui identificate cu roșu-inchis, informeaza…

- Uniunea Europeana cere ca deplasarile cetațenilor europeni intre țarile membre sa fie cat mai limitate. Avertizarile vin in contextul noilor tulpini de coronavirus care se raspandesc din ce in ce mai repede. Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, avertizeaza ca situația epidemiologica…

- Statele membre ale Uniunii Europene au inceput luni o dezbatere in jurul ideii daca persoanele care au primit vaccinul impotriva COVID-19 ar trebui sa aiba la vara o libertate de calatorie mai mare decat cei neimunizati, relateaza Reuters. Ministrii pentru afaceri europene ai celor 27 de tari membre…

- Comisia Europeana a aprobat masuri care vor permite statelor membre sa scuteasca spitalele, medicii si persoanele fizice din UE de TVA atunci cand achizitioneaza vaccinuri impotriva coronavirusului si kituri de testare pentru depistarea acestuia. In prezent, statele membre pot aplica cote…

- Comisia Europeana s-a imprumutat la dobanda negativa, in cadrul instrumentului SURE. Statele membre vor rambursa mai puțini bani decat iau cu imprumut de la UE A treia emisiune de obligatiuni realizata de Comisia Europeana in cadrul instrumentului SURE al UE a atras un interes foarte puternic din partea…

- Statele lumii introduc restrictii dupa restrictii in incercarea de a incetini cel de al doilea val al pandemiei de coronavirus. In Europa, Austia, Belgia, Greciei se afla in izolare, la fel Franta, Marea Britanie, Irlanda si unele regiuni italiene. Si rezultatele au inceput sa apara.

- Comisia Europeana propunere crearea „Uniunii Europene de Sanatate”. Comisia Europeana propune crearea unei agenții speciale pentru a ajuta statele membre sa lupte cu viitoarele crize sanitare. Așa-numita Uniune Europeana de Sanatate vor urmari, printre altele, sa instituie un mecanism prin care țarile…