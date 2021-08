Consiliul Județean Salaj face demersuri pentru a extinde Ambulatoriul de Specialitate al Spitalului Județean de Urgența Zalau in Cehu Silvaniei, singurul oraș din Salaj in care nu funcționeaza nicio unitate spitaliceasca. Fostul Spital de Boli Cronice din localitate a fost desființat in 2011 și transformat in camin pentru persoane varstnice. Pentru a facilita accesul la servicii medicale de specialitate pentru locuitorii din Cehu Silvaniei și din comunele invecinate, CJ Salaj va prelua in administrare imobilul ce a gazduit, in trecut, Secția de chirurgie a vechiului spital, urmand sa amenajeze…