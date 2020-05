Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Donald Trump intentioneaza sa anuleze vizele a mii de studenti si cercetatori chinezi aflati in Statele Unite care au legaturi directe cu universitati afiliate armatei Chinei, afirma oficiali americani citati de cotidianul The New York Times, anunța MEDIAFAX.Este vorba de primul…

- China a evitat sa informeze la timp restul țarilor despre gravitatea focarului de infecții cu coronavirus pentru a strange materiale individuale de protecție din intrega lume, o mișcare care a dus la epuizarea acestora in multe state de pe glob intr-o perioada in care amplorea crizei care urma sa vina…

- Raportul, elaborat de Institutele Chineze pentru Relații Interne Contemporane) (afiliate Ministerului Securitații Statului) susține ca sentimentele anti-chinezești la nivel mondial sunt la un nivel care nu a mai fost inregistrat de pe vremea represiunii sangeroase din Piața Tiananmen (1989). Potrivit…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat joi ca acordul comercial cu China are acum o importanta secundata in fata pandemiei de coronavirus si a amenintat ca ca va impune noi tarife Beijingului, administratia sa lucrand la masuri de retorsiune legate de epidemie, transmite Reuters, conform news.ro.Inasprirea…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, si-a intensificat marti criticile la adresa modului in care China gestioneaza pandemia de coronavirus, spunand ca Partidul Comunist Chinez inca ascunde de restul lumii informatii care ar fi necesare pentru prevenirea aparitiei de noi cazuri, relateaza Reuters,…

- Raspandirea noului coronavirus a pus in alerta oficialii din domeniul Sanatatii din Statele Unite si Europa, care incearca sa gaseasca o solutie. Acestia pot invata din masurile luate de China pentru a face fata epidemiei: carantina in masa, testarea eficienta si distantarea sociala, conform Mediafax.In…

- Singapore a fost lovita de coronavirus, fiind unul dintre principalii parteneri comerciali ai Chinei, dar este oferita drept exemplu pentru modul in care a tratat problema epidemiei, intr-o analiza a MIT Technology Review.In cateva saptamani de la primul caz de coronavirus din China, inregistrat in…

- Ipoteza privind efectele devastatoare pe care epidemia de coronavirus ar putea sa o aiba asupra economiei a fost lansata de Omar Hassan, fondatorul unei firme de investitii din Londra care sprijina firmele start-up din domeniul IT. Intr-un editorial publicat pentru Independent, Hassan sustine…