- Direcția de Sanatate Publica a Județului Timiș urmeaza sa distribuie medicilor de familie și centrelor de vaccinare o noua tranșa de tichete de masa corespunzatoare unui numar de 64.060 de persoane. Este vorba despre persoanele care au fost imunizate complet impotriva COVID-19 in perioada 25 octombrie…

- Numarul infectarilor cu COVID-19 din judetul Iasi pare ca se stabilizeaza la o medie zilnica de putin sub 1.000 de cazuri/ zi. In mod concret, Directia de Sanatate Publica (DSP) din Iasi a raportat ieri, 6 februarie, 828 cazuri de infectie cu SARS-CoV-2 in ultimele 24 de ore, in timp ce sambata, 5 februarie,…

- Ministerul Sanatații a stabilit care sunt procedurile in cazul testarii RT-PCR la domiciliu sau in centrele de recoltare organizate de autoritați. Potrivit Ministerului Sanatații, persoanele care au simptome specifice infecției cu virusul SARS-CoV-2, cu indicație de testare RT-PCR, vor solicita testarea…

- Trei noi cazuri de infectare cu varianta Omicron a coronavirusului au fost descoperite in județul Timiș, toate cu forme ușoare, care nu au necesitat internarea in spital, a anunțat, sambata, Directia de Sanatate Publica (DSP) Timis, potrivit Agerpres . Persoanele infectate sunt doua femei, de 24, respectiv…

- Direcția de Sanatate Publica a Județului Timiș a distribuit medicilor de familie și centrelor de vaccinare o noua tranșa de tichete de masa. Bonurile vor ajunge la 13.390 de persoane care au fost imunizate complet impotriva COVID-19 in perioada 14-25 octombrie. „Indemnam persoanele vaccinate cu schema…

- Direcția de Sanatate Publica a județului Timiș urmeaza sa distribuie medicilor de familie și centrelor de vaccinare o noua tranșa de tichete de masa. Acestea sunt corespunzatoare unui numar de 8.030 de persoane care au fost imunizate complet impotriva COVID-19 in perioada 1-14 octombrie. „Indemnam persoanele…

- Incidenta cazurilor COVID din Bucuresti a ajuns marti, 16 noiembrie, la 5,34 de cazuri la mia de locuitori, anunța Direcția de Sanatate Publica. Fața de ziua precedenta, valoarea a scazut cu 0,44.Rata de infectare din Bucuresti continua sa scada, iar in ultimele 10 zile s-a injumatatit si a ajuns marti…