Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii nu sint de acord cu faptul ca magistrații au prelungit mandatul de arest la domiciliu cu inca 30 de zile al fostului președinte al țarii, Igor Dodon. In acest context, ei declara ca vor contesta decizia instanței cu recurs la Curtea de Apel Chișinau. „Instanța a decis menținerea deciziei…

- Igor Dodon, prin decizia magistraților de la Curtea de Apel Chișinau, care au menținut-o pe cea a Judecatoriei Chișinau, ramane in arest la domiciliu, mandatul prelungindu-se pentru inca 30 de zile. Intrebat ce face la domiciliu și fara sa aiba voie sa ia legatura cu apropiații, fostul președinte al…

- Fostul șef al statului Igor Dodon ramane in arest la domiciliu pentru inca 30 de zile. Decizia a fost luata de magistrații Judecatoriei Chișinau cu sediul in sectorul Ciocana, care au admis in totalitate demersul procurorilor.

- Fostul șef de stat, Igor Dodon, va ataca decizia de prelungire a arestului la domiciliu la Curtea de Apel. Dodon susține ca ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco, ar fi implicat in acest proces. „Toți care acum nu o asculta pe Maia Sandu și pe Litvinenco, el conduce acest proces, sunt presați, deci…

- Curtea de Apel Chisinau a mentinut marti, 31 mai, hotararea Judecatoriei Chisinau, astfel ca fostul presedinte al Republicii Moldova ramane in arest la domiciliu. Igor Dodon a declarat ca se considera nevinovat si este gata sa colaboreze cu organele de ancheta. „Consider acest dosar politic la comanda…

- Procuratura Anticorupție anunța ca acuzatorii din stat din cadrul instituției au contestat cu recurs la Curtea de Apel Chișinau, incheierea Judecatoriei Chișinau, sediul Ciocana din 26 mai, prin care s-a dispus plasarea in arest la domiciliu pe un termen de 30 zile, a ex-președintelui Republicii…

- Procuratura Anticorupție a contestat cu recurs la Curtea de Apel Chișinau, incheierea Judecatoriei Chișinau, sediul Ciocana, prin care s-a dispus plasarea in arest la domiciliu pe un termen de 30 zile, a fostului președinte de stat Igor Dodon, invinuit pe patru capete de acuzare.