- ”Baieții in ghete” revin doar cu trei puncte din cele doua jocuri disputate in zona Bucureștiului saptamana aceasta. ASU Politehnica nu a repetat azi deznodamantul din partida cu Metaloglobus și a cedat, scor 1-2, in fața celor de la CS Balotești. Alb-violeții au condus la pauza prin reușita golgheterului…

- Serviciul de harți Google Maps are acum versiune in limba romana, dupa ce gigantul internetului a extins utilizarea acestuia cu inca 39 de limbi, potrivit The Verge . Pe langa romana, se mai gasesc și slovaca, sarba, daneza, turca, vietnameza, filipineza, ebraica sau swahili. In total, populațiile care…

- Un lift s-a prabușit intr-o cladire din centrul Bucureștiului in care se afla sediile mai multor instituții. O femeie care se afla in ascensor a fost transportata la spital, in stare grava. Incidentul a avut loc pe strada Mendeleev, in corpul de cladire al Uniunii Cineștilor.

- Dezvoltatorul imobiliar HAGAG Development Europe, parte a HAGAG Group din Israel, va include in portofoliul de proprietati doua cladiri situate pe Calea Victoriei si un teren de peste 3 hectare in apropiere de padurea Pipera. Dezvoltatorul planuieste investitii a caror valoare va atinge 70 de milioane…

- Dezvoltatorul imobiliar Hagag Development Europe, prima firma prin care grupul Hagag iese de pe piata israeliana, a anuntat ca are in plan investitii de 50 mil. euro in achizitii si dezvoltare de noi proprietati in Romania in 2018, dupa ce a investit in ultimii doi ani peste 20 mil. euro pe piata imobiliara…

- Red Bull Romania, marca de bauturi energizante, isi va stabili biroul in Unirii View, dupa inchirierea a 600 de metri patrati de spatii de birouri. Proiectul, care va fi finalizat in vara lui 2018, va fi cea mai inalta cladire din centrul Capitalei, cu 19 etaje si o suprafata inchiriabila de aproximativ…

- Dezvoltatorul imobiliar Globalworth Real Estate Investments Ltd. a cumparat doua terenuri in zona de nord a Bucurestiului, pentru aproximativ 16 milioane euro, unde va construi doua cladiri de birouri, urmand sa devina proprietarul celui mai mare business hub din zona. Ambele terenuri se…

- Taticul Paraziților, Alexandru Francu, a devenit un prosper om de afaceri de cand a renunțat la show-bizz-ul autohton. Acesta a inceput deja lucrarile la hotelul pe care-l va ridica in buricul capitalei. Alexandru Francu, unul dintre fondatorii trupei Paraziții, a renunțat la muzica in urma cu ceva…