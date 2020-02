Stiri pe aceeasi tema

- Cursurile au fost suspendate partial in 23 de școli și gradinițe din Romania din cauza gripei.Doua dintre unitatile scolare au cerut suspendarea cursurilor de vineri, acestea urmand sa fie reluate marti, 4 februarie.

- E alerta la nivel național din cauza gripei. 56 de școli din București și din alte șapte județe din țara au suspendat parțial cursurile din cauza gripei, anunța Ministerul Educației, cele mai multe fiind in Capitala. Peste 3.700 de elevi vor sta acasa in aceasta perioada.Citește și: Daniel…

- Iarna se instaleaza in Romania incet, dar sigur, iar ziua de 6 ianuarie, cand este sarbatorita Boboteaza, va aduce temperaturi scazute in majoritatea regiunilor, dar și ninsori și viscol in mai multe regiuni.

- 15 mașini au ramas blocate in zapada pe drumul judetean dintre Urecheni si Timisesti, judetul Neamt. De asemenea, autoritatile din Botosani au decis, duminica la ora 14:00, inchiderea unui drum de interes judetean, ca urmare a ninsorilor abundente si a viscolului. Un cod galben de ninsori viscolite…

- Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna, duminica dimineata, pe sectoare de drum din mai multe judete. Din fericire, deocamdata, nu sunt drumuri nationale sau autostrazi cu circulatie blocata, informeaza Centrul Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei...

- Valul de turisti a ajuns la munte, insa vremea creeaza probleme. Vantul a inchis astazi partiile din Sinaia. Nu a reusit insa sa spulbere si distractia turistilor. Nevoiti sa se reorienteze rapid, unii au ales petrecerile din cabane. Altii au plecat la drum, in cautarea unor statiuni unde se schiaza.…

- ​ De ultima ora! Iarna grea in Maramures! Drumuri blocate, circulatie paralizata, TIR-uri blocate pe carosabil UPDATE: ​Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca in județul Maramureș, circulația pe DN18 s-a reluat, pe un fir alternativ. Drumul fusese blocat la kilometrul…

- Ziarul Unirea ANM anunța o iarna ATIPICA in Romania, mai calda decat in mod normal, cu episoade de vreme extrema: ger, viscol si ninsori abundente ANM anunța o iarna atipica in Romania, mai calda decat in mod normal, cu episoade de vreme extrema: ger, viscol si ninsori abundente Iarna urmatoare va fi…