Stiri pe aceeasi tema

- Chindia Targoviște este cea de-a doua echipa retrogradata direct in liga secunda, alaturi de CS Mioveni, dupa remiza impotriva celor de la FC Voluntari, scor 2-2, in ultima etapa a play-out-ului SuperLigii.

- Vineri, 19 mai, intrucat in municipiul Targoviște vor fi intreprinse activitați circumscrise meciului de fotbal, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița vor fi prezenți la datorie, in sprijinul cetațenilor, pentru a preveni orice abatere de la normele in vigoare. In intervalul…

- Nationala Belarusului va disputa in Ungaria meciurile din luna iunie cu Israel si Kosovo din Grupa I a preliminariilor EURO 2024, din care face parte si Romania, a anuntat sambata Federatia maghiara de fotbal, dupa ce UEFA a ordonat Belarusului sa joace pe teren neutru. CITESTE SI Dinamo implinește…

- Chindia Targoviște a facut MARELE ANUNȚ, REVINE PE STADIONUL „EUGEN POPESCU „, meciul dintre Chindia Targoviște- FC Voluntari, se joaca pe Stadionul „Eugen Popescu” Așteptarea a luat sfarșit, Chindia Targoviște se intoarce ACASA! Meciul cu FC Voluntari, din etapa a noua a play-out-ului Ligii I, va avea…

- Așteptarea a luat sfarșit! Dupa o lunga așteptare, Chindia Targoviște va putea juca din nou acasa, langa Turnul Chindiei, pe moderna arena “Eugen Popescu”. Astazi, stadionul Municipal din Targoviște a fost omologat și astfel va putea gazdui din nou meciuri oficiale. Primul joc pe care il va gazdui noua…

- Majoritatea echipelor de juniori inscrise de cluburi din județul nostru in intrecerea naționala (Liga de tineret, Campionatul Național), care participa in play-off-urile / play-out-urile intrecerilor, au un inceput de an modest. Petrolul, MX Pro, Petrosport și CSM Ploiești ”combina” rezultatele modeste,…

- Andrei Ivan (26 de ani), unul dintre cei mai slabi jucatori ai oltenilor la Voluntari (0-1), a susținut ca Universitații Craiova doar golul i-a lipsit. Statisticile InStat il contrazic. Ivan a fost, duminica, unul dintre ce-i mai modești jucatori ai unei Craiove modeste in meciul pierdut la Voluntari…