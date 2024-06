Stiri pe aceeasi tema

- Pana pe 15 iulie, opt instituții și direcții din subordinea Municipalitații vor fi desființate, iar activitatea și personalul lor vor fi transferate altor entitați, conform unor proiecte de hotarare ce vor fi dezbatute vineri in ședința Consiliului General al Capitalei.

- Romanii isi aleg duminica reprezentantii in administratia locala - primarul general al Capitalei, presedintii de consilii judetene, membrii Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau ai consiliilor judetene, primarii localitatilor/ primarii de sectoare ale Capitalei si membrii in CL.

- Canicula a pus stapanire pe Romania. Temperaturile extrem de ridicate și-au spus serios cuvantul in ultimele zile, cu atat mai mult in acest weekend. Ziua alegerilor, 9 iunie, va fi una marcata de o caldura caniculara, cand valorile vor ajunge și la 39 de grade la umbra. Cod portocaliu de calduri in…

- Apelul de proiecte competitiv ”Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilitați” a fost relansat pentru a treia oara de Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale, proiect ce ar putea deschide calea catre dezvoltarea serviciilor destinate persoanelor cu dizabilitați din cadrul Direcțiilor…

- Administrația Strazilor București cheltuiește peste 600.000 de lei pe bariere modulare mobile pentru a-și „fortifica” un sediu secundar și aproape 400.000 de lei pe 5,5 tone de branza. Administrația Strazilor București (ASB), instituție subordonata Primariei Capitalei condusa de Nicușor Dan, a scos…

- Administrația locala de la Gaești are in desfașurare proiecte de importanța majora, primarul Gheorghe Grigore monitorizeaza cu mare investițiile, facand vizite pe teren. Se lucreaza la modernizarea intersecției, in plina execuție sunt și cele doua blocuri cu locuințe pentru tineri. Administrația locala…

- "Spitalele din subordinea Primariei Capitalei au un coordonator in momentul de fata, se numeste ASSMB. Am avut foarte multe probleme cu aceste spitale din subordinea Primariei. Spitalul Colentina functioneaza fara autorizatie sanitara de functionare, a functionat doua luni de zile. (...) I-a expirat…