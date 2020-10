Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Electoral Central (BEC) a dispus anularea alegerilor pentru functia de primar al orasului Moldova Noua din judetul Caras Severin si reluarea scrutinului, dupa ce a constatat nulitatea candidaturii social-democratului ... The post BEC anuleaza alegerile pentru functia de primar al unui oraș din…

- Hidrologii au emis, sambata, atenționari cod galben de inundații pe rauri din 26 de județe din țara, fiind posibile depașiri ale cotelor de atenție. Potrivit INHG, alertele sunt valabile pana duminica dimineața, la ora 10.00. The post Alerta de inundații in Romania, inclusiv in vestul țarii. Rauri din…

- Agenția pentru Dezvoltare Regionala Vest a contractat un proiect pentru reabilitarea și mansardarea școlii cu clasela I-IV din orașul aradean Ineu și pentru realizarea unei sali de sport de aproape 180 de metri patrați. Va fi refacut totodata acoperișul școlii, cladirea va fi reabilitata termic, se…

- Un uragan urmeaza sa loveasca vestul Greciei, vineri, urmand sa ajunga si in peninsula sudica Peloponez sau chiar la Atena, spun meteorologii, care au emis si o alerta valabila de joi pana sambata. Ciclonul mediteranean a adus ploi torentiale in vestul tarii, incepand de joi. Vineri, se asteapta ca…

- Potrivit sindicalistilor, oamenii sunt nemultumiti pentru ca, din luna martie, nu au mai primit banii pentru decontarea navetei la locul ... The post Peste 200 de salariati protesteaza, pentru a doua zi consecutiv, la o companie din vestul tarii appeared first on Renasterea banateana .

- Accident de circulație astazi, la amiaza, in localitatea aradeana Seleuș. In urma impacutlui cu un autoturism, o basculanta s-a rasturnat și a lovit alte trei mașini. „O femeie de 36 de ani, din Arad, in timp ce conducea un autoturism dinspre Zarand inspre Ineu, la intersecția cu DJ 792 nu a respectat…

- Complexul muzeal Arad a ales ca exponat al acestei luni o piesa mai puțin obișnuita, și anume o bucata de coada de matura a carei istorie este ieșita din comun fața de cea a suratelor sale și este relatata de muzeograful Anitta Miszur. Ea provine dintr-o matura cu care lucratorii berariei „Barclay&Perkins”…

- Doi polițiști de la Penitenciarele Deva și Margineni au fost confirmati pozitiv la testul efectuat pentru SARS-CoV-2. Administrația Naționala a Penitenciarelor (ANP) anunța ca politistii au exercitat atribuții de serviciu in sectorul operativ, cu purtarea echipamentului de protecție. Din primele verificari,…