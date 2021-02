Primarul general Nicusor Dan a anuntat ca incepe procesul desfiintarii companiilor municipale care au fost „o gaura neagra” in bugetul Primariei Capitalei. Un proiect de hotarare votat vineri in Consiliul General prevede desfiintarea societatii Compania Municipala Turistica Bucuresti S.A. „O chestiune mult asteptata, incepem efectiv procesul de desfiintare a companiilor municipale care au fost o gaura neagra in bugetul municipalitatii. Sunt servicii publice al caror pret a crescut cu 30 - 40 - 50% dupa ce aceste companii municipale au fost infiintate. Azi vorbim de prima astfel de desfiintare…