Stiri pe aceeasi tema

- Incepand din 22 septembrie 2020, in cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculari Vehicule Timiș va funcționa un sediu secundar de lucru, in Lugoj. In acest sediu se vor desfașura activitați de preluare a documentelor necesare operațiunilor de inmatriculare a vehiculelor…

- Numarul de infectari cu coronavirus intr-o zi ramane ridicat la nivelul judetului Timis. Au fost 57 de persoane diagnosticate, in ultimele 24 de ore, dintre care 32 sunt din Timisoara. Cele 57de persoane infectate din Timis sunt din: Timișoara – 32; Giroc -5; Parța -4; Lugoj-3; Pesac, Ohaba Forgaci…

- Serviciile publice judetene pentru permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor vor organiza 26 de sedii secundare si in alte localitati, pe langa cele existente in municipiile resedinta de judet, a anuntat, miercuri, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela. “Aceasta masura reprezinta inca…

- Primaria Dumbravița a emis Certificatul de Urbanism pentru ridicarea celui de-al treilea magazin IKEA din Romania. Urmatorul pas este autorizația pentru construire! O investiție extrem de importanta, in valoare de cateva milioane de euro, pe care o urmaresc indeaproape. Odata realizata, investiția va…

- Liderul USR Lugoj, Dana Tepes, se confrunta cu un val de critici dupa ce a amplasat ilegal mai multe bannere pe strazile din oras. Tepes declara in urma cu cateva zile ca o firma din Timisoara s-a ocupat de amplasarea acestor materiale, insa a recunoscut ca a avut o intalnire cu Francisc Boldea pe aceasta…

- Arheologii timiseni au facut noi descoperiri in situl arheologic de la Susani. Arheologii Muzeului National al Banatului, impreuna cu specialistii de la Directia Judeteana de Cultura, Muzeul de Istorie si Etnografie din Lugoj si Universitatea de Vest din Timisoara au descoperit doua morminte de incineratie,…

- Compania Naționala a Infrastructurii Rutiere, controlata de Ministerul Transporturilor, a elaborat și depus aplicația de finanțare pentru proiectul „Elaborare SF, PAC si Proiect Tehnic de Execuție, inclusiv prestare servicii asistența tehnica, pentru proiectul Drum de mare viteza București - Alexandria…

- Se circula in condiții de ploaie torențiala pe autostrada A1 Deva-Nadlac, intre orașele Timișoara și Lugoj, județul Timiș, vizibilitatea fiind redusa. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al...