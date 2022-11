Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca si omologul ucrainean, Denys Shmyhal, participa, joi, la deschiderea punctului de trecere a frontierei si a biroului vamal Vicovu de Sus (Romania) – Krasnoilsk (Ucraina). Hotararea care vizeaza deschiderea punctului de trecere a fost aprobata miercuri de Guvern. „A fost aprobata…

- Politistii de frontiera din P.T.F. Siret au depistat un cetatean ucrainean care a prezentat la controlul de frontiera, pentru automarfarul pe care il conducea, un certificat fals, aparent emis de autoritațile ucrainene. Ieri, 21 octombrie a.c., la ora 14.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Siret,…

- Inca un cetațean din Ucraina a fost depistat in timp ce incerca sa intre in Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret, avand un permis de conducere fals. Noul incident s-a petrecut marți, in jurul orei 11.00, cand pe sensul de intrare in țara a ajuns un cap tractor marca MAN, la ...

- Politistii de frontiera suceveni au depistat un cetatean ucrainean care a prezentat la controlul de frontiera, pentru automarfarul pe care il conducea, certificate false, aparent emise de autoritațile ucrainene. Azi dimineața, in Punctul de Trecere a Frontierei Siret, judetul Suceava, s-a prezentat…

- Un ucrainean care s-a prezentat in Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret pentru a intra in Romania s-a ales cu dosar penal pentru mai multe infracțiuni. Barbatul, in varsta de 49 de ani, conducea un cap de tir la care era atașata o remorca, ambele inmatriculate in Ucraina. Permisul de ...