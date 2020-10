Dupa o lunga pauza impusa și de pandemia de coronavirus, reprezentanții Teatrului „G. Ciprian” anunța redeschiderea stagiunii incepand cu data de 10 octombrie. Pe parcursul lunii acesteia, buzoienii au ocazia sa ia parte, respectand masuri specifice pentru prevenirea și combaterea pandemiei de COVID-19, la trei producții ale teatrului. Este vorba despre spectacolele „Faza lunga” in […] Articolul Se deschide stagiunea Teatrului „G. Ciprian” i Ce spectacole se joaca la Buzau și care sunt condițiile de acces in sala apare prima data in Opinia Buzau .