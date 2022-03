Stiri pe aceeasi tema

- Cand isi doresc sa cumpere un produs sau un serviciu, oamenii sunt interesati sa afle mai multe informatii despre el, multi cautand subiectele de interes pentru ei in mediul virtual. Se poate intampla insa ca informatiile pe care le gasesc in cercetarile facute sa nu fie unele adevarate si, prin urmare,…

- Sesiunea anuala a celui de-al 13-lea Comitet Național al Conferinței Consultative Politice Populare din China (CCPPCC) se va deschide vineri dupa-amiaza la Beijing și se va incheia pe 10 martie, a anunțat joi purtatorul de cuvant al sesiunii, Guo Weimin, la o conferința de presa. In cadrul sesiunii…

- In luna ianuarie 2022, comparativ cu luna ianuarie 2021, sosirile in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare au crescut cu 20,3%, iar innoptarile cu 24,7%, potrivit INS. In luna ianuarie 2022, comparativ cu luna ianuarie 2021, la punctele de frontiera, sosirile vizitatorilor straini…

- Avand in vedere interesul manifestat in spațiul public referitor la demararea campaniei de informare a consumatorilor finali de energie electrica si gaze naturale cu privire la drepturile lor, ANRE face urmatoarele precizari: Apreciem interesul manifestat in spațiul public pentru campania media de educare…

- Negocierile pentru salvarea acordului privind programul nuclear iranian semnat la Viena in 2015 se reiau marți, 8 februarie, tot in capitala austriaca, a anunțat Uniunea Europeana, in sarcina careia se afla coordonarea acestui proces. «Dupa consultari cu guvernele semnatare ale acordului, negocierile…

- In luna decembrie 2021 s-au eliberat 4011 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in crestere cu 2,8% fata de luna noiembrie 2021 si cu 13,6% fata de luna decembrie 2020, potrivit INS. In anul 2021 s-au eliberat 51287 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in crestere…

- Comunicat Cushman & Wakefield Echinox World Class va inaugura o noua locatie intr-un spațiu de 2.352 metri patrati in cadrul proiectului One Cotroceni Park din Bucuresti, dezvoltat de One United Properties. Tranzactia a fost intermediata de compania de consultanta imobiliara Cushman & Wakefield Echinox.…

- Rodica Guisset – ex MongoDB și UiPath – va avea ca prioritate dezvoltarea companiei in Europa Biroul din Paris va asigura coordonarea operațiunilor și extinderea in regiunea EMEA, precum și in Marea Britanie și Irlanda. Dezvoltarea vine ca urmare a obținerii rundei de finanțare conduse de PortfoLion,…