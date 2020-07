Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit documentului, scaldatul in lacurile cu plaja este interzis pana la data de 15 iulie, scrie cotidianul.md. Continua sa fie interzisa și aflarea in locuri publice (paduri, parcuri, alei, plaje etc.), in grupuri mai mari de 3 persoane; aflarea persoanelor in varsta de peste 63 de ani…

- Ziarul Unirea SAMBATA: Se deschide Baza de agrement de la Blaj, in condițiile impuse de autoritațile. PROGRAM și TARIFE sanitare Baza de agrement a Primariei Blaj se deschide in acest weekend, in condițiile impuse de autoritațile sanitare. Sezonul estival 2020 la baza de agrement Blaj va incepe oficial…

- Baza de agrement a Primariei Blaj se deschide in acest weekend, in condițiile impuse de autoritațile sanitare. Sezonul estival 2020 la baza de agrement Blaj va incepe oficial sambata, 27 iunie, odata cu redeschiderea strandului pentru adulti si a celor trei bazine pentru copii. Tarifele de acces au…

- Scaldatul in lacurile din capitala, inclusiv cele din zonele de agrement, nu este recomandat, din cauza necorespunderii cerintelor sanitaro-epidemiologice. Atenționarea vine de la Agentia Nationala pentru Sanatate Publica (ANSP). In acelasi timp, accesul in zonele de agrement, inclusiv scaldatul, este…

- In Grecia, ministrul turismului spune ca vizitatorii vor avea nevoie de un fel de pasaport de sanatate, "pasaport coronavirus", cu alte cuvinte un document oficial din tara de origine, care sa ateste ca respectivii turisti nu sunt infectati cu SARS-COV 2. Regula ar fi valabila si la iesirea lor din…

- Federatia de Fotbal din Spania a decis ca, in cazul in care sezonul nu se mai reia, primele patru clasate in La Liga in acest moment se vor califica in Liga Campionilor. Barcelona, Real Madrid, Sevilla si Real So...

Sezonul de volei s-a incheiat in urma cu cateva saptamani, iar fetele se pregatesc deja pentru noul sezon, unde au un singur obiectiv: PROMOVAREA!!! La fel ca orice antrenament, din orice sport, in...

- FIA a anunțat in aceasta saptamana noi modificari in structura calendarului pentru Campionatul Mondial de Anduranța. Dupa ce Cursa de 24 de ore de la Le Mans a fost amanata din luna iunie in luna septembrie, forul mondial a anunțat ca renunța la ideea unui nou sezon de iarna, care trebuia sa inceapa…