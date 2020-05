Se deschide programul ,,Business Development, Innovation and SMEs” Camera de Comerț și Industrie Brașov anunța deschiderea programului “Business Development, Innovation and SMEs”, al doilea apel de propuneri de proiecte din categoria granturilor SEE și norvegiene. Ariile de interes sunt: „Green Industry Innovation, Blue Growth and Information and Communications Technology” (TIC). Obiectivul este de a finanța dezvoltarea și aplicarea tehnologiilor / produselor, proceselor și soluțiilor inovatoare verzi, blue growth sau TIC. Rezultatul urmarit: creșterea competitivitații pentru intreprinderi din ariile precizate, sub forma creșterii cifrei de afaceri și a profitului… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

