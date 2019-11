Se deschide patinoarul din Pădurea Trivale. Află tarifele S-a inceput montarea patinoarului din Padurea Trivale! Acesta va fi amplasat anga Grota, va avea o suprafața de 450 mp și va funcționa, zilnic, intre orele 11.00 – 20.00. Tarifele percepute vor fi urmatoarele: – Intrarea pe gheața: 5 lei/ ora persoana – Inchiriere patine: 10 lei/ ora persoana – Durata unei sesiuni de patinaj – o ora – Durata refacere gheața – 30 minute. ”Se estimeaza ca patinoarul va deveni funcțional la inceputul lunii decembrie, in funcție și de temperaturile externe”, transmite administrația locala piteșteana. Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

