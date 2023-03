Se deschide o nouă linie de curse aeriene între Târgu Mureș și București Autoritațile mureșene au anunțat marți ca incepand de la finalul lunii martie, orașele Tg.Mureș și București vor fi legate printr-o cursa aeriana. Zborurile regulate intre Targu Mureș și București vor fi operate din 28 martie. Vor fi patru zboruri saptamanale, doua in zilele de marți și doua in zilele de joi, informeaza Mediafax. „Fiecare companie aeriana noua, fiecare zbor nou, reprezinta o oportunitate pentru regiune deoarece devin ușor accesibile diferite parți ale lumii sau al Romaniei. Acesta este un alt pas important pentru ca Aeroportul „Transilvania – Targu Mureș” sa devina un nod de transport… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

