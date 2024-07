Se deschide noul spital de oncologie în Arad. Primii pacienți vor fi internați vineri La data de 29 noiembrie 2023, autoritațile județene din Arad au inaugurat un nou spital de oncologie, situat intr-o cladire istorica reabilitata din centrul orașului. Aceasta inițiativa, rezultata dintr-o investiție de 16 milioane de lei, marcheaza un moment important pentru sistemul medical din județ. Noul spital de oncologie din Arad gazduiește primii pacienți Noul spital […] The post Se deschide noul spital de oncologie in Arad. Primii pacienți vor fi internați vineri appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

