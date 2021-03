Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Francmasoneriei din Oradea, unic in Romania si in estul Europei, va fi deschis in cursul verii 2021, dupa ce au fost incheiate, la sfarsitul anului 2020, lucrarile de restaurare si conservare la cladirea de patrimoniu a fostului templu mason, realizate cu fonduri europene de aproape 6 milioane…

- Troița ortodoxa din Satu Mare nu a fost vizata doar de primarul UDMR din 2018 ci și de ocupanții hortyști din 1941 deranjați de orice simbol ținea de neamul romanesc. Ocupația horthysta a Transilvaniei de Nord nu s-a limitat doar la persecuția administrativa, la masacre pe criterii etnice, execuții…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Bihor (CJSU), prezidat de prefectul Dumitru Țiplea, a aprobat in cadrul ședinței de astazi, 10 februarie, lista localitaților din Bihor in care se impun limitari in domeniile HoReCa, cultural și de divertisment, pentru a preveni raspandirea virusului SARS-CoV-2.

- Tesla deschide magazin in Romania și face angajari. Ce specialiști cauta Producatorul american de mașini electrice Tesla vrea sa deschida magazin in București și a postat mai multe anunțuri de angajare pe site-ul companiei. Astfel, potrivit anunțurilor postate pe 14 decembrie pe site-ul oficial…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Varsand au depistat, ascunsi intru-un automarfar incarcat cu textile, noua cetateni din Afganistan, solicitanti de azil in Romania, care, cu sprijinul unui sofer turc, intentionau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. In data de 11.12.2020,…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Varșand au depistat, ascunsi intru-un automarfar incarcat cu textile, noua cetateni din Afganistan, solicitanti de azil in Romania, care, cu sprijinul unui șofer turc, intentionau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. In…

- ”Aceste guverne continua sa fie iresponsabile opunandu-se prin veto”, a deplans primarul Varsoviei in fata jurnalistilor, intr-o viceoconferinta cu omologul sau ungar. ”Daca acest lucru continua, noi credem ca Uniunea Europeana ar trebui sa permita alesilor locali sa foloseasca o parte a banilor in…

- Presedintele grupului PPE din Parlamentul European, Manfred Weber, confirma posibilitatea ca fondul de redresare post-pandemie sa fie activat fara Polonia si Ungaria, care au blocat acest fond si bugetul multianual al UE pentru a se împotrivi noului mecanism care conditioneaza accesarea fondurilor…